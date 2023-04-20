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Земельные участки с видом на море в Municipality of Pachia Ammos, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната
Pachia Ammos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 7200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pachia Ammos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 10650 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pachia Ammos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 7 спален в basilike, Греция
Земельные участки 7 спален
basilike, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната
Pachia Ammos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pachia Ammos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 283 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pachia Ammos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 19000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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