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Земельные участки в Municipality of Oichalia, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Дорио, Греция
Земельные участки 1 комната
Дорио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 16500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земе…
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