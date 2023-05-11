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Земельные участки в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 240,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Земельные участки 1 комната в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
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