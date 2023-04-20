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Земельные участки в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Schinoussa, Греция
Земельные участки 1 комната
Schinoussa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
Земельные участки в Panaghia, Греция
Земельные участки
Panaghia, Греция
1 350 м²
€ 310,000
Property Code. 1243 - Plot Irakleia FOR SALE. Size: 1350 m2, Price310.000 € Code: 1243 - A…
Земельные участки 1 комната в Наксос, Греция
Земельные участки 1 комната
Наксос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Koufonisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Koufonisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
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