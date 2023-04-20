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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Nafplio
Земельные участки в Municipality of Nafplio, Греция
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11 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Пелопоннес
Земельные участки
Nea Tiryntha, Греция
7 400 м²
Цена по запросу
Property Code. 11627 - Agricultural FOR SALE in Nea Tirintha Profitis Ilias for €58.000. Dis…
Земельные участки
Municipality of Nafplio, Греция
450 м²
Цена по запросу
Property Code. 621554 - Plot FOR SALE in Argos Center for €90.000 . Discover the features of…
Земельные участки
Municipality of Nafplio, Греция
862 м²
Цена по запросу
Property Code. 621555 - Plot FOR SALE in Argos Center for €150.000 . Discover the features o…
Земельные участки 1 комната
Nea Tiryntha, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 36132 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Земельный участок…
Земельные участки 15 комнат
Нафплион, Греция
15 Количество комнат
450 м²
Цена по запросу
Property Code: 1439 - Hotel FOR SALE in Lerna Miloi for €350.000 . This 450 sq. m. Hotel c…
Земельные участки
Нафплион, Греция
1 310 м²
Цена по запросу
Property Code. 581002 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €55.000 . Discover the feat…
Земельные участки 1 комната
Нафплион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 6,400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 25000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ерм…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 4751 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 1307 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Земель…
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