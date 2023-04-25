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Земельные участки с видом на горы в Municipality of Mytilene, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Мистегна, Греция
Земельные участки 1 комната
Мистегна, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 302 кв.м. на островах Греции. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Мистегна, Греция
Земельные участки 1 комната
Мистегна, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3888 кв.м. на островах Греции. На территор…
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