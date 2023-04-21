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Земельные участки в Municipality of Milos, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 400000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид …
Земельные участки 1 комната в Адамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Адамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 11570 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
Земельные участки 1 комната в Municipality of Milos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Milos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в регионе Киклады. Участок расположен на ос…
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