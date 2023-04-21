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Земельные участки в Municipality of Messini, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки в Трикорфо, Греция
Земельные участки
Трикорфо, Греция
4 913 м²
€ 1,000,000
Площадь участка составляет 4913 кв. М. Он расположен между деревнями Геракини и Псакудия в р…
Земельные участки 1 комната в Каламаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Каламаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Петалиди, Греция
Земельные участки 1 комната
Петалиди, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории под…
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