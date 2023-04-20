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  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi

Земельные участки с видом на море в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 222 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Лутраки. На территории колодец, подведена …
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 1614 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается земельный участок площадью 4904 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Участок находится в пригороде Лутраки, на берегу озера Вульягмени. С участка открывается чуд…
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Участок находится в пригороде Лутраки. Находится на возвышенности с чудесным видом на море
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 8228 кв.м. в Лутраки. На территории подведено электриче…
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Имеет вид на море,…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 21,240
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 21,240
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море. Земельный участо…
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