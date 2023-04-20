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  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi

Земельные участки в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

30 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комната в Айи-Теодори, Греция
Земельные участки 1 комната
Айи-Теодори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7069 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 222 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Лутраки. На территории колодец, подведена …
Земельные участки 1 комната в kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 136,500
Продается земельный участок площадью 260 кв.м. в Лутраки. На территории строение, подведена …
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 1614 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается земельный участок площадью 4904 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Участок находится в пригороде Лутраки. С участка открывается прекрасный вид на море
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Участок находится в пригороде Лутраки, на берегу озера Вульягмени. С участка открывается чуд…
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Участок находится в пригороде Лутраки. Находится на возвышенности с чудесным видом на море
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 3941 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 4475 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 204,000
Продается земельный участок площадью 27500 кв.м. в Лутраки.Земельный участок состоит из 15га…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 5423 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
Земельные участки 1 комната в kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 9950 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 8228 кв.м. в Лутраки. На территории подведено электриче…
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 22,000
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода. Пре…
Земельные участки 1 комната в kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 42,500
Продается земельный участок площадью 4840 кв.м. в Лутраки. Земельный участок находится в кур…
Земельные участки 1 комната в kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Земельный участок расположен в Лутраки
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Имеет вид на море,…
Земельные участки 1 комната в kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Земельный участок расположен в районе Лутраки
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,600,000
Земельный участок в которым есть возможность построить 1.200кв.м расположен в Лутраки
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Земельный участок в которым есть возможность построить 200 кв.м расположен в районе Схинос
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 1486 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 5693 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 21,240
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 21,240
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море. Земельный участо…
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