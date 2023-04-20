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Земельные участки с видом на море в Municipality of Kritsa, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается земельный участок площадью 10270 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Крица, Греция
Земельные участки 1 комната
Крица, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 412 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 12500 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 2445 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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