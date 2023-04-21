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Земельные участки в Кос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Lambi, Греция
Земельные участки 1 комната
Lambi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 501 кв.м. на о.Кос. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Lambi, Греция
Земельные участки 1 комната
Lambi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 347 кв.м. на о.Кос. На территории подведен…
Земельные участки 1 комната в Lambi, Греция
Земельные участки 1 комната
Lambi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 1537 кв.м. на о.Кос. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Кос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на островах Додеканес. На территории подведе…
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