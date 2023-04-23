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Земельные участки с видом на горы в Municipality of Kalon Chorion, Греция

18 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,500
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Хорьё, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается земельный участок площадью 16800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 4070 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Хорьё, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Хорьё, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 6587 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 4185 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Хорьё, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается земельный участок площадью 5479 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 7304 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 4166 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4027 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Кало Хорьё, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Хорьё, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 118,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
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