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Земельные участки с видом на горы в Каламата, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в peribolakia, Греция
Земельные участки 1 комната
peribolakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 1390 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в elaiochori, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
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