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Земельные участки в Municipality of Ilida, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Курутас, Греция
Земельные участки 1 комната
Курутас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Агиос Иоаннис, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос Иоаннис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Марафия, Греция
Земельные участки 1 комната
Марафия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 190,000
Земельные участки 1 комната в Дунайка, Греция
Земельные участки 1 комната
Дунайка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 440,000
Земельные участки 1 комната в Кардамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
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