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Земельные участки с видом на горы в Municipality of Ierapetra, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Vainia, Греция
Земельные участки 1 комната
Vainia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 11500 кв.м. на острове Крит. На территории…
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