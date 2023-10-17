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Земельные участки в Municipality of Ierapetra, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vainia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vainia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 11500 кв.м. на острове Крит. На территории…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 32273 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€135,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кендри, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кендри, Греция
Комнаты 1
Площадь 714 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 714 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кендри, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кендри, Греция
Комнаты 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 372 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 730 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€215,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 263 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. на острове Крит. На территории строение, подв…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Vainia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vainia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Ierapetra, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12520 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€450,000
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