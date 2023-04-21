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Земельные участки в Municipality of Fyli, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Fyli, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Fyli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Fyli, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Fyli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 10,000,000
Продается земельный участок площадью 202000 кв.м. в Афинах. Участок расположен в районе Каматеро
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