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Земельные участки в Municipality of Folegandros, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Ано-Мерья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано-Мерья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 13736 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
Земельные участки 1 комната в Ано-Мерья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано-Мерья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
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