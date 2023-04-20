Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Ermionida

Земельные участки с видом на море в Municipality of Ermionida, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
Земельные участки 1 комната в Iliokastro, Греция
Земельные участки 1 комната
Iliokastro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 2120 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Земельные участки 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Земельные участки 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Realting.com
Перейти