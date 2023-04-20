ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Ermionida
Земельные участки в Municipality of Ermionida, Греция
Очистить
26 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки 1 комната
agios aimilianos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 32000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Участ…
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 158,000
Продается земельный участок площадью 13658 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
Земельные участки 1 комната
Iliokastro, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 2120 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Земельные участки 1 комната
Kilada, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,000,000
В потрясающе красивом местечке Киллада, расположенном неподалеку от Порто Хели, продается зе…
Земельные участки 1 комната
dorouphi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Предлагаем вашему вниманию земельный участок, распложенный в живописной прибрежной зоне. Это…
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается земельный участок с площадью 16000 кв.м. Этот великолепный участок примечателен св…
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается уникальный участок с беспрецедентным расположением, находящийся на вершине Холма м…
Земельные участки 1 комната
agios aimilianos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается участок, с очень удобным расположением, всего лишь в 200 метрах от порта Коста и в…
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Внимание! Продаются два участка площадью по 2000 кв.м каждый. Очень удобное расположение, та…
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,400,000
Продается земельный участок, расположенный восточнее Порто Хели, в тихом заливе Петрофоаласс…
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Земельные участки 1 комната
Ermioni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 9,600,000
Предлагаем вашему вниманию земельный участок, расположенный в прибрежной зоне Петрофаласса, …
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
На продажу предлагаются 3 участка по 40 соток каждый в превосходном месте Верверунда в Порто…
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Участок находится в районе Агиос Эмилианос, муниципалитета Порто Хели. Рядом находится такой…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагается на продажу земельный участок ,с постройками, который может быть использован под…
Земельные участки 1 комната
Petrothalassa, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельный участок в которым есть возможность построит 202 кв.м расположен в Порто хели
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Земельный участок расположен в районе Ермионида
Земельные участки 1 комната
dorouphi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Земельный участок расположен в районе Краниди
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На терр…
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 15,000,000
Продается земельный участок площадью 114000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На т…
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 10,000,000
Продается земельный участок площадью 56000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
Земельные участки 1 комната
Petrothalassa, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 14.000 кв.м. Земельный участок расположен вгородеКраниди
Земельные участки 1 комната
dorouphi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 44600 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ерм…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты