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Земельные участки в Municipality of Elafonisos, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Elafonisos, Греция
Земельные участки 1 комната
Elafonisos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается земельный участок площадью 145000 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории п…
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