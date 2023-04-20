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Земельные участки в Municipality of Eastern Samos, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната
Drosia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,083,455
Продается земельный участок площадью 10658 кв.м. на островах Додеканес. На территории земель…
Земельные участки 1 комната в Ireo, Греция
Земельные участки 1 комната
Ireo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок в Ireo, на Самос. Участок огорожен, расположен в центре деревни,…
Земельные участки 1 комната в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната
Drosia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 6.000 кв.м. на островах Греции, с возможностью построит…
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