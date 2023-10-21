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Земельные участки в Municipality of East Mani, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в два, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
два, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 13527 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На те…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Йитион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Йитион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
€1,30 млн
Realting.com
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