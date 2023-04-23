Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Corinth

Земельные участки с видом на море в Municipality of Corinth, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Земельный участок в которым ест возможность построит 240 + 40 кв.м расположен в районе Врахати
Земельные участки 1 комната в Alepochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Alepochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
Земельные участки 1 комната в Lecheo, Греция
Земельные участки 1 комната
Lecheo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 5512 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 552 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 276 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 275 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Realting.com
Перейти