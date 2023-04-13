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Купить земельный участок с видом на море в Municipality of Athens, Греция

64 объекта найдено
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 635 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 810,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 900,000
Земельный участок расположен в районе Панормос
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 620,000
Земельный участок расположен в районе Панормос
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 5704 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 3 спальнив Афины, Греция
Земельные участки 3 спальни
Афины, Греция
130 м²
€ 2,200,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы, на го…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 2,650,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Аттике. Имеет великолепный вид на море. П…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 2,500,000
Участок находится на первой линии берега Коринфского залива, в Порто Гермено Порто Гермено с…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 6,500,000
Продается земельный участок площадью 23688 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 580,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
7 700 м²
€ 570,000
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
2 128 м²
€ 685,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
1 565 м²
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 1565 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
2 000 м²
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы. Земель…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
865 м²
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 865 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
7 000 м²
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 351 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комнатав Лаврион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаврион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комнатав Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 351 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комнатав Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 6165 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Агиос-Константинос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос-Константинос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 865 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комнатав Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы. Земель…
Земельные участки 1 комнатав Платанистос, Греция
Земельные участки 1 комната
Платанистос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 1565 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комнатав Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 685,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комнатав Thoriko, Греция
Земельные участки 1 комната
Thoriko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 70 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подвед…
Земельные участки 1 комнатав Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
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