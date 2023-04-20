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  5. Municipality of Andros

Земельные участки с видом на горы в Municipality of Andros, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 4020 кв.м. в регионе Киклады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 4170 кв.м. в регионе Киклады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 4080 кв.м. в регионе Киклады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Ormos Korthiou, Греция
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 5040 кв.м. в регионе Киклады. На территори…
Земельные участки 1 комната в Arni, Греция
Земельные участки 1 комната
Arni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 1817 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
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