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Земельные участки с видом на море в Municipality of Andritsaina and Krestena, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа Скиллунтия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа Скиллунтия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Имеет вид на море.…
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