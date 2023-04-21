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Земельные участки в Municipality of Anatoli, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Anatoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Anatoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 175 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Amoudare, Греция
Земельные участки 1 комната
Amoudare, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на острове Крит.Земельный участок не предназ…
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