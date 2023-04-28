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Земельные участки в Municipality of Anafi, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Chora Anafi, Греция
Земельные участки
Chora Anafi, Греция
84 690 м²
€ 480,000
Property Code. 1299 - Plot Anafi FOR SALE. Size: 84690 sq.m, Price480.000 € Code: 1299 - A…
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