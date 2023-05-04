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Земельные участки в Амфилохия, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Амфилохия, Греция
Земельные участки 1 комната
Амфилохия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 5689 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
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