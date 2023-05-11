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  5. Municipality of Aktio and Vonitsa

Земельные участки в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в peratia, Греция
Земельные участки 1 комната
peratia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Drymos, Греция
Земельные участки 1 комната
Drymos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
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