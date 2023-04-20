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Земельные участки с видом на горы в Municipality of Agios Ioannis, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Кутсунари, Греция
Земельные участки 1 комната
Кутсунари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 6400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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