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Земельные участки с видом на горы в Municipal unot of Polichni, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается земельный участок площадью 3900 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
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