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Земельные участки в Municipal unot of Polichni, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 3940 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 2783 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 143 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 149 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 245 кв.м. в Салониках. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается земельный участок площадью 3900 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается земельный участок площадью 640 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 257 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью пос…
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается земельный участок площадью 4960 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 285 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
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