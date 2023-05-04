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Земельные участки в Municipal Unit of Vrachneika, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Тцукалейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Тцукалейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 600 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На терр…
Земельные участки 1 комната в Каминиа, Греция
Земельные участки 1 комната
Каминиа, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Предлагается на продажу участок земли в регионе Западного Пелопонесса, в пригороде города Па…
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 170 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земель…
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