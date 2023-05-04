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Земельные участки в Municipal Unit of Vathy, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната
Drosia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,083,455
Участок расположен на острове Самос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной …
Земельные участки 1 комната в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната
Drosia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 6.000 кв.м. на островах Греции, с возможностью построит…
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