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Земельные участки с видом на море в Municipal Unit of Thebes, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок в восточной части Аттики. Площадь участка составляет 1417,5 кв.м…
Земельные участки 1 комната в ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
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