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Земельные участки в Municipal Unit of Thebes, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 655 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу угловой земельный участок площадью 655 кв.м в Аттике. Возможная площ…
€580,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 417 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в восточной части Аттики. Площадь участка составляет 1417,5 кв.м…
€420,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 345 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Фивы, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фивы, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на ц…
€165,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Мурикион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мурикион, Греция
Комнаты 1
Площадь 13 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на …
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 265 кв.м. в Аттике. Земельный участок находитсяв прибре…
€87,000
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