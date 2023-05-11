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Земельные участки в Таврос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Площадь 135 м²
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 262,500
Земельные участки 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 640,000
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