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Земельные участки с видом на море в Municipal Unit of Sikyona, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Paralia, Греция
Земельные участки 1 комната
Paralia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Земельный участок в которым есть возможность построит 144 кв.м расположен в районе Като Диминю
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