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Земельные участки в Municipal Unit of Saronikos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Лутра Ореас Еленис, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра Ореас Еленис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Лутра Ореас Еленис, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра Ореас Еленис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 26,850
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Поселок * Ореа Еле…
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