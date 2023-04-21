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Земельные участки в Municipal Unit of Rio, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м в г. Патра с видом на известный мост Рио Анти…
Земельные участки 1 комната в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Участок расположен в прибрежном районе Рио. Недалеко находится казино, а такжевантовый мост …
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