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Земельные участки в Municipal Unit of Parnassos, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Polydrosos, Греция
Земельные участки 1 комната
Polydrosos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. в Арахове. Предлагаются на продажу 6 земель…
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