Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Патры

Земельные участки в Municipal Unit of Paralia, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Realting.com
Перейти