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Земельные участки в Municipal Unit of Palairos, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу лакомый кусочек райского уголочка в Ионическом море. Продается земел…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится в за…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. в центральной Греции. Участок находится в за…
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