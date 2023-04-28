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Земельные участки в Municipal Unit of Nafplio, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 15 комнат в Нафплион, Греция
Земельные участки 15 комнат
Нафплион, Греция
15 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Property Code: 1439 - Hotel FOR SALE in Lerna Miloi for €350.000 . This 450 sq. m. Hotel c…
Земельные участки в Нафплион, Греция
Земельные участки
Нафплион, Греция
1 310 м²
Цена по запросу
Property Code. 581002 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €55.000 . Discover the feat…
Земельные участки 1 комната в Нафплион, Греция
Земельные участки 1 комната
Нафплион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
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