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Земельные участки в Municipal Unit of Messatida, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в agios stephanos, Греция
Земельные участки 1 комната
agios stephanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в agios stephanos, Греция
Земельные участки 1 комната
agios stephanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Прдлагается на продажу земельный участок на Западном Пелопонессе, в регионе города Патры
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