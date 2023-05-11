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Земельные участки с видом на море в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

11 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 440,000
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 21,240
Земельные участки 1 комната в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 21,240
Земельные участки 1 комната в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 107,000
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