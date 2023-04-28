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Земельные участки с видом на море в Municipal Unit of Lefkada, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Agios Nikitas, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Nikitas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 3768 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Kariotes, Греция
Земельные участки 1 комната
Kariotes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната
Alexandros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 128,000
Продается земельный участок площадью 778 кв.м. на Ионических островах. На территории земельн…
Земельные участки 1 комната в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната
Alexandros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается земельный участок площадью 4413 кв.м. на Ионических островах. На территории земель…
Земельные участки 1 комната в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната
Alexandros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 6179 кв.м. на Ионических островах. На территории земель…
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